تحالف الحلبوسي والخنجر والصدر يقر بثقل “الثلث المعطل”: يجب الآن التفاهم لتشكيل الحكومة

أقر عضو تحالف السيادة عبد الله الخربيط، اليوم السبت، بامتلاك قوى الإطار التنسيقي “الثلث المعطل”، داعيا في الوقت نفسه إلى التفاهم لتشكيل الحكومة.

وأكد عضو تحالف السيادة عبد الله الخربيط تحالف السيادة، اليوم السبت، أن الإطار التنسيقي تبين أنه يمتلكون “الثلث المعطل”، داعيا في الوقت نفسه إلى التفاهم لتشكيل الحكومة.

وقال الخربيط في تدوينة على “تويتر” “واقعيا أن الإطار التنسيقي لديهم الثلث المعطل و انتهى الأمر”.

وأضاف “الآن يجب التفاهم لتشكيل الحكومة، الشعب يواجة تحديات مصيرية بطالة و انفجار سكاني و جوع و نقص بالاساسيات، والاقتصاد والمستقبل إلى المجهول”، مختتما تغريدتة بقول “بجد انتهت المحاولة لنفكر بواقعية هذا الموجود“.

ورفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلى الإربعاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يستلزم حضور ثلثي الأعضاء لعقد الجلسة وأختيار الرئيس.

وأعلن الإطار التنسيقي أنه حقق “الثلث الضامن” بشكل كامل عدا انضمام المستقلين إليه، مشيرا إلى أن عدم حضوره لجلسة اليوم أفشل تمرير انتخاب رئيس الجمهورية.