نائبة عن الإطار: لا يمكن للمشروع الصهيوني الإماراتي إقصاء الشيعة

أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي انتصار الموسوي، اليوم السبت، أنه لا يمكن إقصاء المكون الشيعي من قبل ما اسمته “المشروع الصهيوني الإماراتي، وذلك في تعلقيها على فشل جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الموسوي في تغريدة لها على تويتر إن “جلسة اليوم هي يوم تاريخي بإعادة المسار باتجاهه الصحيح”.

وأكملت “لا يمكن لإقصاء المكون الشيعي الأكبر من قبل المشروع الصهيوني الإماراتي من تمثيله السياسي وحقوق ناخبيه “، مختتمة تغريدتها بوسم #لاشمالية_ولاجنوبية”.

ورفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلى الإربعاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يستلزم حضور ثلثي الأعضاء لعقد الجلسة وأختيار الرئيس.

وأعلن الإطار التنسيقي أنه حقق “الثلث الضامن” بشكل كامل عدا انضمام المستقلين، مشيرا إلى أن عدم حضوره لجلسة اليوم أفشل تمرير انتخاب رئيس الجمهورية.