النائب احمد الأسدي يستبعد تحقق نصاب جلسة انتخاب الرئيس: ليس أمام الكتل سوى التفاهم

أستبعد رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم السبت، تحقق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع بتشكيل حكومة تخفف الإعباء على كاهل الموطنين.

وقال الأسدي في حديث صحفي “أثبت ماجرى في جلسة اليوم وجلسة يوم ٢/٧ عدم إمكانية تحقق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف “لذلك ليس أمام القوى السياسية سوى التفاهم على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي وتعجل بتشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تنتظرها مهام جسام يجب القيام بها لتخفيف الأعباء المتراكمة على كاهل الموطنين“.

ورفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلى الإربعاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يستلزم حضور ثلثي الأعضاء لعقد الجلسة وأختيار الرئيس.

وأعلن الإطار التنسيقي أنه حقق “الثلث الضامن” بشكل كامل عدا انضمام المستقلين، مشيرا إلى أن عدم حضوره لجلسة اليوم أفشل تمرير انتخاب رئيس الجمهورية.