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محلل يوضح أسباب “استقتال” بعض الكتل السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة


كشف المحلل السياسي نبيل جبار العلي، السبت ، أسباب استقتال بعض الأطراف والكتل السياسية للسيطرة والاستحواذ على ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال العلي في حديث ل / المعلومة /، إن “السبب الرئيسي وراء استقتال أو تصارع بعض الكتل السياسية المتواجدة داخل قبة البرلمان على تشكيل الحكومة الجديدة وقيادة العملية السياسية هو الفائض المالي الكبير جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل الواحد”.

وأضاف، أنه “في عام 2020 كانت الأطراف السياسية تبتعد عن تشكيل الحكومة بسبب الديون الكبيرة المتراكمة على البلد ووقوعه في أزمة مالية كبيرة والخوف من عدم تحقيق الإيرادات الكافية للإنفاق الرئيسي نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط حينها”.

وأوضح أن “وصول أسعار النفط العالمية إلى 120 دولارا للبرميل الواحد يرفع حجم الإيرادات الحكومية الى 147 مليار دولار في العام الحالي والذي يعادل أكثر من ثلاثة اضعاف ونصف ايرادات عام 2020 وضعف إيرادات عام 2021″، مؤكدا أن ” حجم الإيرادات فتح الشهية أمام بعض الكتل السياسية ما شجع على الاستقتال السياسي والتمسك بالانسداد الحاصل”.

وتابع أن “أسعار النفط شكلت غنيمة كبيرة تتصارع لأجلها الأحزاب السياسية”، مبينا أن “بعض الكتل والأحزاب تحاول السيطرة والاستحواذ على المشهد السياسي للتحكم بالفائض المالي الكبير”.

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