الفتح: الإطار بدد أحلام دول الخليج الساعية للسيطرة على العملية السياسية

أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، السبت، أن الإطار التنسيقي نجح بإيقاف كل المؤامرات التي تدار من قبل الإمارات والدول الخليجية الأخرى العازمة على تفتيت البيت الشيعي وعزله عن العملية السياسية.

وقال الصالحي في تصريح ل / المعلومة /، إن “مقاطعة الإطار التنسيقي لجلسة اليوم هو ضمان لحقوق الشعب العراقي من كل المؤامرات الخارجية التي تنفذ بواسطة أيادٍ داخلية وتعمل على تفتيت البيت الشيعي”.

وأضاف، أن “الثلث الضامن أحبط كل المخططات الخارجية والتي أرادت السيطرة التامة على وقائع العملية السياسية وممارسة نفوذها وتأثيرها على الحكومة الجديدة من خلال بعض الكتل السياسية”.

وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن “الإطار نجح في الوقوف بوجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الكتلة الشيعية ومحاولة تفتيتها من قبل الإمارات والخليج”، مؤكدا أن “قيادات الإطار المتمثلة بنوري المالكي وهادي العامري والشيخ قيس الخزعلي بددت كل المحاولات ووقفت كصف وطني واحد”.