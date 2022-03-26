بعد غلق التيار منافذ المباحثات ..الإطار يفتح أبوابه أمام الجميع

علق الإطار التنسيقي، اليوم السبت، على فشل جلسة البرلمان المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً فتح باب الحوار مع جميع الكتل السياسية.

وقالت النائب وعضو الإطار سهيلة السلطاني في تصريح ل / المعلومة /، إن “الإطار التنسيقي والقوى المنضوية تحته جزء لا يستهان بها في العملية السياسية واثبت ذلك خلال جلسة البرلمان “، معلنةً أن “الإطار يفتح جميع أبوابه للحوار مع الكتل الأخرى للوصول إلى حلول جذرية”.

وأضافت أن “عدم تحقيق النصاب في جلسة مجلس النواب دون الإطار التنسيقي كان دليل وأضح على أن الإطار قوة سياسية كبيرة قادر على مواجهة جميع المخاطر والتحديات”.

وبينت أن “أبواب الحوار مفتوحة مع الإطار التنسيقي ولم تغلق سابقاً ولن تغلق ونرحب بجميع الكتل التي تسعى لحل الأزمة”.

وقرر مجلس النواب، في وقت سابق، تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية”