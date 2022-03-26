عاجل : الاطار التنسيقي || تم تنظيم تواقيع للنواب المقاطعين للجلسة وتجاوزت ١٢٥ نائب ستقدم للمحكمة الاتحادية
الأخبار

تحرك نيابي نحو الخارجية بعد رفع علم كردستان في الامارات


اكد النائب عن الاطار التنسيقي، محمد البلداوي، اليوم السبت، العزم على مخاطبة وزارة الخارجية لبيان أسباب تكرار الإخفاق في قضية بروتوكولات الاستقبال للوفود العراقية في الدول الاخرى واخرها ماحصل من استقبال لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في دولة الإمارات.

وقال البلداوي في حديث صحفي، إن "الفاعل الخارجي واضح للجميع والمشكلة ليست في زيارة مسؤول من اقليم كردستان الى دولة اخرى على اعتبار انه يمثل جزء من السلطة التنفيذية ضمن العراق الاتحادي لكن المشكلة في الجهة المستقبلة للمسؤول العراقي والمشكلة الأكبر في استغلال إسرائيل لأي حالات بغية بث الصراع والفتن لتحقيق أطماعها بالمنطقة".

واضاف، ان "الكرد يعلنوها صراحة انهم جزء لا يتجزأ من العراق الواحد الموحد واشتراكهم بالعملية السياسية وحضورهم الى البرلمان والمشاركة بالفعاليات الوطنية دليل تمسكهم بالأرض والوطن رغم ان البعض يحمل افكاراً غير صحيحة لكننا بالمحصلة ننظر الى الاغلبية الأعم من ابناء المكون الكردي الحريصة على العراق ووحدته"، لافتا الى ان " المشكلة بتعامل الدول مع بروتوكولات الاستقبال ونعتقد أن وزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج لديها تقصير والمشكلة التي حصلت مع مسرور بارزاني في الامارات ليست الاولى وهنالك مشاكل كثيرة حصلت مع مسؤولين آخرين في دول اخرى ايضا وتسببت باحراجات كبيرة".

وتابع ان "المفترض مع السفارات والجهات البروتوكولية أن يكون لها إعداد مسبق لزيارة أي مسؤول عراقي الى دولة معينة لضمان عدم حصول اي خلل او اخفاق وما حصل من رفع علم اقليم كردستان خلال زيارة رئيس حكومة الاقليم الى الامارات تتحمله السفارة العراقية في الامارات كونه يقع ضمن واجبها الاعداد المسبق للاستقبال بالتنسيق مع الجانب الإماراتي على اعتبار أن المسؤول العراقي حين يصل الى الدولة الاخرى ويحصل خطأ بروتوكولي فهو يكون امام الامر الواقع ولا يمكنه التوقف او رفض اكمال الزيارة".

واكد البلداوي، ان "هنالك قوانين نافذة تنظم عمل الخارجية والسفارات في قضية الاستقبال للوفود والوقوف وتوزيع الاعلام وغيرها من الامور لكن هناك اهمالا في التطبيق مما يستوجب منا مخاطبة وزارة الخارجية للوقوف على أسباب هذا التلكؤ وتكراره في عدة مناسبات واخرها في زيارة مسرور بارزاني الى الامارات ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصريح غريب للكتلة الصدرية: ما حصل اليوم هو انتصار وطني
الفتح: الإطار بدد أحلام دول الخليج الساعية للسيطرة على العملية السياسية
بعد غلق التيار منافذ المباحثات ..الإطار يفتح أبوابه أمام الجميع
حسين العنكوشي مغردا حول اصطفاف علاء الركابي مع الديمقراطي الكردستاني لارسال نفط الجنوب الى كردستان
تحرك نيابي نحو الخارجية بعد رفع علم كردستان في الامارات
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق
الحشد يطيح بمجموعة تدعي الانتماء للهيئة داهمت محلاً في الكرادة
الشيخ قيس الخزعلي: اليوم تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح.
مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل
تاجيل الجلسة الى ربع ساعة وخروج عدد كبير من النواب بناية المجلس .
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك