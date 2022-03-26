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سماع دوي تكسير مواعين واستكانات وكلاصات فرفوري في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد .🤣🤣
الأخبار
سماع دوي تكسير مواعين واستكانات وكلاصات فرفوري في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد .🤣🤣
وكالة انباء براثا
88
2022-03-26
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سماع دوي تكسير مواعين واستكانات وكلاصات فرفوري في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد .🤣🤣
النائب محمد راضي الزيادي يؤكد عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.
مشعان الجبوري: النصاب حتى اللحظة 202 نائب ما يعني ان نصاب جلسة الثلثين اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية غير متحقق وسوف تتاجل الجلسة
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في محاولة لاسترضاء حركة الجيل الجديد و حركة امتداد ، الكتلة الصدرية توافق على زيادة إرسال النفط إلى كوردستان فوق المقرر وتوحيد رواتب البيشمركة مع الجيش أي زيادتها
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