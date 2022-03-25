على رأس وفد نيابي.. الحلبوسي يزور طهران بعد غد الأحد

يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على رأس وفد يضم عددا من النواب، الأحد المقبل، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أنه “من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد يرافقه وفد نيابي، زيارةً إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف”.

وأضاف البيان أن “جدول الزيارة يتضمن أيضا لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.