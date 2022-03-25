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وكالة الاستخبارات تعلن القبض على تاجر مخدرات في البصرة


القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته كيلو ونصف من مادة الكرستال المخدرة في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان انه "من خلال المتابعة المستمرة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مكافحة آفة المخدرات والقصاص من المتاجرين والمروجين لها، وبعد ورد معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات بمحافظة البصرة من القاء القبض على احد تجار المخدرات وهو من اصحاب السوابق في متاجرته بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزته كيلو ونص من مادة الكرستال المخدرة مع بندقية كلاشنكوف غير مرخصة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي ".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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وكالة الاستخبارات تعلن القبض على تاجر مخدرات في البصرة
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