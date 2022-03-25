السلطاني: على الاحزاب الكردية التوافق ووريبر بارزاني مشروع للتطبيع مع اسرائيل

اتهمت النائبة عن كتلة الصادقون سهيلة السلطاني، الجمعة، مرشح رئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد بالسعي للتطبيع مع اسرائيل بعد فوزره بالرئاسة، مبينة ان الاطار الشيعي سيقاطع جلسة السبت المقبل في ظل المعطيات الحالية وحضورنا مرهون بالمفاوضات.

وقالت السلطاني في تصريح متلفز ان ” اكثر من 130 نائبا سيقاطعون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وان الثلث الضامن مضمون لغاية الآن وعدد كبير من النواب المستقلين سيقاطعون جلسة السبت “.

واضافت ان ” على النواب الاخرين التفكير بمصلحة الشعب لان الجميع لا يرضى بالفراغ الدستوري وعلى الجميع التفاوض وقد ضمنا عدم حضور ثلث الاعضاء الى جلسة انتخاب الرئيس ولم يكتمل نصاب الثلثين يوم السبت “.

وتابعت ان ” الاطار ابوابه مفتوحة للتفاهم والتحاور لضمان عدم الوصول الى طريق سياسي مغلق وان نواب مستقلين تعرضوا الى الضغوطات والتهديد والترغيب لحضور الجلسة مقابل 3 مليون دولار “.

واشارت السلطاني انه ” لغاية الان لم تحدد الكتلة الاكبر التي بإمكانها فرض املاءاتها وتحديد رئاستي الجمهورية والوزراء و على الاحزاب الكردية التوافق على مرشح رئاسة الجمهورية وريبر بارزاني مشروع للتطبيع مع اسرائيل”.