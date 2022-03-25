قيادي كردي: البوادر تشير لعدم اكتمال نصاب جلسة السبت

رأى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اريز عبدالله، اليوم الجمعة، أن البوادر تشير الى عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وقال عبدالله في حديث صحفي إن “الطرفان السياسيان كل منهما يحاول الوصول الى هدفه فالتيار الصدر وبرزاني والحلبوسي يحاول باكمال جلسة البرلمان والجهة الثانية تعمل من اجل اكمال الثلث المعطل”.

واضاف انه “لحد الان جميع البوادر تشير الى عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب”، مبينا انه “وبالنسبة للنواب المستقلين جزء منهم سيدخلون وينضمون مع التحالف، والقسم الاكبر سيقاطع الجلسة بالتضامن مع الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني”.

يشار الى ان رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري كان قد أعلن، أول امس الأربعاء، تشكيل تحالف “انقاذ الوطن” واعتباره الأكثر عدداً، فيما أكد ان التحالف الجديد رشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته لاختيار رئيس للجمهورية يوم السبت الـ26 من الشهر الحالي، فيما تواصل القوى السياسية تحركاتها من اجل انهاء ملف اختيار رئيس الجمهورية، والشروع بملف رئاسة الوزراء، واكمال الاستحقاقات الدستورية.