نائب يحذر من جر العراق نحو التطبيع بحصول بارزاني على رئاسة الجمهورية

حذر النائب ثائر مخيف، من قيادة العراق وجره نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال المجيء برئيس جمهورية تابع لحزب بارزاني.

وقال مخيف لـ /المعلومة/، ان “الحراك الحاصل من قبل التحالف الثلاثي للحصول على رئيس الجمهورية قد تكون احدى اهدافه جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو امر لايرغب به الشعب العراقي وكذلك يرفضه الدستور”.

واضاف ان “المجيء برئيس جمهورية من قبل التحالف المذكور والذهاب نحو التطبيع سيجر العراق الى منزلق خطير ويقود البلد الى مالايحمد عقباه جراء هذه الخطوة”.

وبين ان “الاصرار على خدمة طرف دون اخر واقصاء بعض الاطراف من العملية السياسية سيكون بمثابة مصادرة لحقوق عامة الشعب التي جاءت وصوتت للكثير من الشخصيات الموجودة بالعملية السياسية”.