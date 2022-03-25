شرطة بغداد تتحفظ على 3 فتيات هاربات من ذويهن

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، انها تتحفظ على ثلاث فتيات هاربات من ذويهن في بغداد.

وذكر بيان للوكالة انه “تحفظ قسم شرطة الصالحية على فتاة هاربة من ذويها تولد ٢٠١٠ حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الصالحية وضرورة الوصول الى ذويها من اجل معرفة سبب هروبها منهم وبالفعل تمكن فريق العمل من الوصول الى ذويها واخذ الموافقات القضائية اللازمة من اجل ايداعها في دار المشردات من اجل الحفاظ عليها”.

واضاف “فيما تحفظت سيطرة الدورة التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في شرطة بغداد على فتاتين الاولى تولد ١٩٩٩ والثانية تولد ٢٠٠٠ كل منهما من محافظة مختلفة حيث تم تسليمهما الى مركز الشرطة تمهيدا لتسليمهما الى دور المشردات بعد أخذ الموافقات القضائية اللازمة اصوليا وفق القانون”.