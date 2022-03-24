الاتحاد يوجه سؤالاً للتحالف الثلاثي: هل ستضمنون جمع 220 نائبا؟

رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، أن إعلان التحالف الثلاثي يوم أمس كان لإيصال رسالتين إلى الاتحاد والإطار، موجهً سؤالاً إلى التحالف الثلاثي ،هل ستضمن جمع 220نائب وعدم فشل الجلسة؟.

وقال السورجي في تصريح ل/المعلومة/، إن “إعلان التحالف الثلاثي كان لإيصال رسالتين، الأول غلق باب المحادثات مع الجميع، والثانية لكسر المعنويات داخل الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني”، متسائلا “هل سيضمن التحالف الثلاثي اكتمال نصاب الجلسة بـ220 نائب”.

وأضاف أن “إعلان التحالف كان لكسر المعنويات قبيل جلسة مجلس النواب، لكن الاتحاد الوطني ضمن الثلث المعطل مع الإطار التنسيقي بـ100 نائب”.

وأشار السورجي الى أن “الاتحاد الوطني ثبت موقفه مع الإطار التنسيقي ولن يحضر جلسة مجلس النواب ويساوم على حقوقه الدستورية التي يراد سرقتها”.

ويعقد مجلس النواب جلسة يوم السبت المقبل مخصصة للتصويت على منصب رئاسة الجمهورية، وسط استمرار الخلافات الكردية.