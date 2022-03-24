بالأرقام .. اعداد الثلث الضامن الذي حققه الاطار عدا المستقلين

كشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , الخميس , الأرقام التي ضمنها الاطار التنسيقي لتحقيق الثلث الضامن عدا المستقلين، واصفا المؤتمر الصحفي “لإنقاذ وطن” مجرد مناورة إعلامية لكسب المستقلين والشارع .

وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الاطار التنسيقي حقق الثلث الضامن بشكل كامل عدا انضمام المستقلين الذين سيرفعون عدد مقاعده”، مبينا ان “عدم حضوره لجلسة السبت سيفشل تمرير انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف ان “خارطة الأرقام التي حققها الاطار التنسيقي هي (83) نائب من الاطار و(19) نائب من الاتحاد الوطني و(17 ) نائب مثنى السامرائي من البيت السني عدا المستقلين”.

وأوضح ان “الاطار التنسيقي لن يختلف عما سيرشحه التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء وان خلافه يتعلق بألية الترشيح حيث يرى الاطار ان تعلن الكتلة الشيعية الأكبر عددا أولا ومن ثم يتم الاتفاق على شخصية رئيس الحكومة المقبل”.

ووصف “المؤتمر الصحفي لإنقاذ وطن مساء امس الأربعاء مجرد مناورة إعلامية لكسب المستقلين وللشارع”