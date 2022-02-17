ناشط: الشعب الكردي في قمة الفرح بعد ضربة الاتحادية للعائلة الحاكمة

وصف الناشط الكردي المعارض مكي أميدي، الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن ايقاف تصدير النفط من كردستان بالمفرح والشجاع، مبينا ان اغلب النفط يصدر الى الكيان الصهيوني ويذهب لجيوب ابناء بارزاني وطالباني.

وقال أميدي في حوار متلفز ان” اموال النفط والغاز في الاقليم تذهب الى جيوب عائلتي بارزاني وطالباني”.

واضاف ان ” الشعب الكردي في قمة الفرحة بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز الاقليم واستعادة الاموال المنهوبة من الشعب الكردي”.

واشار الى ان “هناك شركات معروفة في الاقليم تبيع النفط الى إسرائيل وان علاقة الحزب الديمقراطي بإسرائيل معروفة فلماذا ينكرها الحزب وان الاموال المنهوبة في الاقليم تذهب الى الامارات وقطر “