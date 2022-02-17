الفتح: جهات سياسية تصر على رفع الدولار وتحمل التجار مسؤولية الغلاء

أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ، الخميس، أن جهات سياسية تستخدم إرجاع سعر صرف الدولار كدعاية وشعار منذ انطلاقة الانتخابات الى الوقت الحالي، فيما حمل الحكومة الحالية وذات الجهات مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الهلالي ل / المعلومة /، إن “حكومة تصريف الأعمال الحالية تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية باعتبارها فاعل أساسي وكبير جدا في تحديد الأسعار”.

وأضاف أن “بعض الجهات السياسية استخدمت إرجاع سعر صرف الدولار كجزء من التوجه السياسي والدعاية السياسية منذ قبل الانتخابات إلى الوقت الحالي ولا زالت تصر عليه”، مبينا أن “هذه الجهات تحمل التجار العراقيين مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية متناسية دور الحكومة في السيطرة على الأسواق العراقية”.

وبين الهلالي، أن “التاجر العراقي ليس له اي ذنب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية باعتباره يتعامل وفق سعر صرف الدولار ولا يستطيع البقاء بذات السعر السابق في عمليات بيع والشراء التي تسبب له خسارة كبيرة بس الفروق المالية بين سعر القديم والحالي فضلا عن زيادة عدد التجار ما يقلل الاحتكار والسيطرة على السوق”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أنه “بسبب الضغوط السياسية على الحكومة الحالية من الصعب تغيير سعر الدولار في الموازنة العام الحالي”، مرجحا “إرجاع سعر الدولار الى ما كان عليه في موازنة القادمة”.