بعد الانفلات الأمني ..البلداوي: الحكومة جزء من تسلق شخصيات مناصب عليا في الدولة

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلدواي، الخميس، أن الحكومة فشلت في جميع الملفات الأمنية والاقتصادية والصناعية، مؤكداً أنها كانت جزء من تسلق العديد من الشخصيات والوصول إلى مناصب عليا في الدولة.

وقال البلداوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “الحكومة ليس لديها أي اهتمام بالملف الأمني العراقي وهي تسعى لتحقيق منافع شخصية بعيدة عن أمن وسيادة البلد “، مبيناً أن “هناك من تسلق في هذه الحكومة إلى اعلى المناصب الأمنية”.

وأضاف أن “هناك الكثير من الشخصيات تسلقت إلى مناصب عليا في الدولة بسبب الحكومة أو هي كانت جزءاً أو الوسيلة في تحقيق هذه الصفقات والحصول على منافع متبادلة ومادية”.

وأشار إلى أن “الحكومة فشلت في جميع الملفات الأمنية والاقتصادية وخصوصاً في حفظ سيادة وهيبة الدولة العراقية التي يمتد تأريخ حضارتها إلى الاف السنين”.