عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي يكشف عن طرق جديدة لتهريب نفط الإقليم

كشف عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الخميس، عن طرق جديدة لتهريب نفط إقليم كردستان العراق الى الأراضي التركية، مشيرا الى أن أحزاب السلطة الكردية لا تستطيع العيش دون صفقات فساد.

وقال جلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أحزاب السلطة الحاكمة لاتستطيع العيش من دون صفقات الفساد وعمليات التهريب لأنها اعتاشت على هذا الأمر منذ سنوات طويلة”.

وأضاف أن “هناك طرقا خاصة لتهريب النفط عبر الشاحنات إلى الأراضي التركية تقوم بها جهات متنفذة، ورغم أن عمليات التهريب لم تتوقف خلال السنوات الماضية، لكنها بعد قرار المحكمة الاتحادية ستعود وبقوة أكبر”.

وقررت المحكمة الاتحادية في وقت سابق عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والذي يمنع بموجبه تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم.