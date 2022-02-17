بوقت قياسي.. القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد غربي بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد غربي بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ، أن "مفارز الجهاز تمكنت من القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة غربي بغداد، وذلك بعد ساعات من الجريمة".

وأمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني بعثور قوة امنية على "جثة محترقة" متروكة في احدى الساحات الترابية في رحمانية الشعلة غربي بغداد.

وقال المصدر إنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الامنية ضمن القاطع تبين ان الجثة تعود لامرأة تعمل موظفة في دائرة التقاعد".