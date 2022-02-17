النائب السابق يوسف الكلابي يشيد بالمحكمة الاتحادية: قراراتها جاءت احياءً لعزيمة الشعب

اشاد النائب السابق يوسف الكلابي، اليوم الخميس، باداء المحكمة الاتحادية.

وقال الكلابي، في تغريدة إن “قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة احياءً لعزيمة كل من قاتل من اجل كل الشعب العراقي”.

وأضاف “يؤسفني ما يقوم به البعض من محاولة ضرب وتشويه المحكمة الاتحادية لمصالح افراد واحزاب، واقول لهم العراق اهم واكبر من الجميع”.

هذا واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز في أقليم كردستان.