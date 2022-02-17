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بناءً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. الحكم بالسجن 6 سنوات بحق "بهاء الجوراني"


أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق بهاء الجوراني بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.

وقال مصدر قضائي انه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد بتاريخ هذا اليوم 2022/2/17 اصدرت محكمة جنايات النزاهة في الكرخ بحكم المتهم بهاء علاء عبدالرزاق الجوراني ستة سنوات وغرامة مالية 10 ملايين دينار عراقي وفق المادة 310عقوبات".

واضاف أن "الحكم جاء بناء عن دفع مبالغ مالية وتعيين مدراء عامين مقابل احالة مشاريع لشركاته".

واكد ان "رجل الاعمال بهاء الجوراني لازالت بحقه قضايا اخرى".

 

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