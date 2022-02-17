النزاهة: ضبط محتال انتحل صفة العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط موظف انتحل صفة العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة لتمرير مآرب شخصية.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان بـ"تمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك من ضبط أحد المُحتالين الذي انتحل صفة العمل في فرع لأحد الأجهزة الرقابيَّة في محافظة ديالى.".

وتابعت أنَّ "المُتَّهم قام بمُراجعة مكتب تحقيق الهيئة في كركوك؛ لمُتابعة موضوع تشابه الأسماء لشقيقٍ له في إحدى الدعاوى المنظورة في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، فيما ادَّعى أنَّهُ يعمل في فرعٍ لأحد الأجهزة الرقابيَّة في ديالى، لافتةً إلى أنَّ ملاكات المكتب طالبته بإبراز هويَّة دائرته، يد أنه زعم أنه التحق بوظيفته بصفة عقدٍ منذُ شهرين ولا يملك هويَّة".

ونوَّهت بـ"سرعة إجراءات المكتب المُتَّخذة والتنسيق العالي مع الجهة التي انتحل صفة العمل بها، التي كذَّبت بدورها ادِّعاءه ونفت أيَّة صلةٍ به، ليتمَّ استصدار مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ وضبطه بالجرم المشهود".

وأضافت إنَّ "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وتدوين أقوال المُتَّهم، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

وكانت الهيئة قد دعت المواطنين ومُؤسَّسات الدولة لتوخِّي الدقة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة، حاثة إياهم على إبلاغ الهيئة على مثل هذه الممارسات؛ بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين والمؤسسات أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة.