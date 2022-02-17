القبض على متهمين بالسرقة وآخرين بحيازة المخدرات في بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم بسرقة ٧ ملايين دينار وشخصين اخرين يستقلون دراجة نارية لقيامهم باطلاق العيارات النارية في الفضاء مع ضبط سلاح غير مرخص بحوزتهم.

وذكرت الوكالة في بيان ، أنه "ومن جهة اخرى القبض على متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة مع ادوات لتعاطي المخدرات و (134) متسولاً ضمن العاصمة بغداد"؟

وتابعت، "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".