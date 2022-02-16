برلماني كردستاني: قرار الاتحادية بشأن نفط الاقليم كان صائبا

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية أصابت في قرارها بشأن النفط في اقليم كردستان.

وقال عبد الله في حديث ل /المعلومة/ إن “صادرات الإقليم النفطية تذهب لجيوب أحزاب السلطة الفاسدة وعوائلها، ولم يستفيد منها الشعب الكردي في جميع مدن الإقليم إطلاقا”.

وأضاف أنه “لاتوجد إحصائية بصادرات الإقليم النفطية ولاتوجد حجم الإيرادات المالية، وقرار المحكمة الاتحادية كان صائبا، ويجب تفعيل القرارات الرقابية على الملف النفطي”.

ويوم أمس اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وعدم السماح بتصدير نفط الإقليم.