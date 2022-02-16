تحالف السيادة معترضا على قرار المحكمة الاتحادية: سيُعقد حل الأزمات!

اعتبر تحالف السيادة، اليوم الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، انه جاء في توقيتات حرجة تعقد حل الأزمات وتدفع لاحتمالات مجهولة.

وذكر التحالف في بيان ، أن "التحالف اذ يؤمن أيماناً راسخاً بالشراكة في الوطن على قاعدة المساواة، وحق الشعب العرافي للانتفاع بثرواته الطبيعية من دون تمييز، ويتخذ من الحوار سبيلاً للتفاهم والمكاشفة مع الشركاء السياسيين، فأنه يدعو كلاً من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى البدء بمفاوضات مباشرة من أجل حل هذا الإشكال وضمن توقيتات زمنية محددة".