الأعرجي يترأس ورشة عمل حول اتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وايران

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول اتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وايران.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ان “الاعرجي ترأس ورشة عمل بعنوان (اتفاقية الجزائر عام 1975 بين الإلغاء أو التنفيذ)، بحضور رئيس دائرة الدول المجاورة والمستشار القانوني لوزير الخارجية واساتذة القانون والدراسات الإستراتيجية في الجامعات العراقية والمختصين في وزارات الدفاع والنقل والموارد المائية، ودائرة المستشارين والموانئ العراقية”.

وأضاف البيان ان “الورشة تضمنت مراجعة قانونية وسياسية شاملة لاتفاقية الجزائر لعام 1975، وفقا لمصالح الأمن القومي العراقي”، مؤكداً “استعراض الموقف القانوني من الاتفاقية، والتطرق للمشكلات المتعلقة بالأنهر المشتركة بين العراق وإيران، فضلا عن مناقشة أوضاع ترسيم الحدود البرية والبحرية والمخافر الحدودية البرية”.

وأشار البيان الى انه “تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات وتوسيع دائرة المشاركة فيها، للخروج برؤية وطنية موحدة حول هذا الملف”.