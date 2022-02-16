القبض على 15 متهما بقضايا مختلفة في ميسان

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على 15 متهما بقضايا مختلفة في قضاء المجر الكبير.

وذكرت المديرية في بيان ان “مفارز شرطة قضاء المجر الكبير، جنوب محافظة ميسان، تمكنت بالاشتراك مع باقي الأجهزة الامنية ضمن القاطع، من القاء القبض على 15 متهماً من بينهم متهم بقضايا الارهاب ومتهم بالقتل العمد”.

وأضافت ان “عمليات القبض جاءت من خلال ممارسات أمنية وعمليات مداهمة وتفتيش، في الـ72 ساعة الماضية، لملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء”.

وأكدت المديرية انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين اصولياً”.