الشرطة الاتحادية تدمر كدس عتاد لداعش في سامراء

اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية دمرت خلالها كدس عتاد لعصابات داعش الارهابية جنوب سامراء.

وقالت الاتحادية في بيان انه “تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة تطهير قواطع المسؤولية من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابي،

نفذت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بإمرة آمر اللواء العميد كاظم جابر محيسن وبالاشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في ناحية ” المعتصم ” التابعة لقضاء سامراء”.

واضافت “تمكنت مفارز الجهد الهندسي خلال هذه العملية من تدمير كدس عتاد تحت السيطرة يحتوي على 4 قنبره هاون عيار (٦٠) ملم و 3 قذيفه مدفع ميداني عيار ١٢٠ ملم و قذيفة مدفع نمساوي عيار ١٥٥ ملم و قنبره هاون عيار ٨٢ ملم، مبينة “تم معالجتها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة لتنفيذ الواجب”.