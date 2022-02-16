الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية جديدة شرق صلاح الدين

نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاربعاء، عملية أمنية شمال شرق محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان أن “قوة مشتركة من اللواء ٢٢ بالحشد وقوة من لواء مغاوير صلاح الدين بالجيش شرعت بعملية أمنية في تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين بعد ان نفذ طيران الجيش العراقي عدة اهداف ليلة أمس وفقا لمعلومات مسبقة”.

وأشار البيان، إلى “العثور خلال العملية على جثث ارهابيين اثر استهداف مضافات ودراجة نارية وزورق”.

وأضاف البيان، أن “العملية جاءت لمنع عناصر داعش من إتخاذ مناطق حمرين ملاذ لها لاستهداف القطعات الامنية”.