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القبض على متهم بالقتل في صلاح الدين


اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، القبض على متهم بالقتل في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان انه “استخبر قسم مكافحة اجرام صلاح الدين بوجود حادث قتل غرب تكريت، ولأهمية الحادث تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري وجمع المعلومات، وقد تم الاشتباه باحد الاشخاص وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم إصدار امر قبض بحقه والقبض عليه”.

واضاف البيان “بعد التحقيق معه ومواجهته بالادلة اعترف صراحة بقيامه بقتل المجنى عليه بواسطة السلاح الذي تم ضبطه في محل الحادث، وصدقت اقوال المتهم قضائيا وسوف تتم احالته الى المحاكم المختصه لينال جزاءه العادل”.

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