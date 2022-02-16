انتحار مراهق بسبب “البوبجي” غربي الانبار

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانتحار شاب اثر تعلقه بلعبة البوبجي غربي الانبار .

وقال المصدر إن “مراهقا اقدم على الانتحار بعد ان امتنع والده عن اعطاءه جهاز الموبايل ما دعاه الى شنق نفسه داخل غرفة في قضاء حديثة غربي الانبار “.

واضاف، أن “والد الضحية ظن ان ابنه نائم داخل غرفته وحال فتح باب الغرفة تفاجأ الاب من قيام ولده بشنق نفسه بواسط سلك اودى بحياته”.

وأوضح أن “المراهق كان متعلق بشكل غير كبير على لعبة البوبجي ومحاولات منعه من ممارسة هذه اللعبة أودت بحياته”.

يشار الى ان مدن الانبار تشهد بين الحين والاخرى عمليات انتحار جراء الواقع المعيشي للفرد الانباري فضلا عن مشاكل اخرى لم تتم معالجتها.