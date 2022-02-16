محلل سوري: اقليم كردستان اصبح مركزا لمخابرات الكيان الصيهوني

اكد المحلل السوري اديب عبود، الاربعاء، أن اقليم كردستان هو مركز تواجد القوات الامريكية والكيان الصهيوني في الاونة الاخيرة .

وقال عبود في تصريح ل/المعلومة/، إن “اقليم كردستان العراق مركزا لتواجد المخابرات الامريكية والاسرائيلية في المنطقة “، مشيراً إلى أن “الكيان الصهيوأمريكي بدأ يسعى لإضعاف المنطقة اقتصادياً بشكل موسع حتى لا تقوى على محاربة الارهاب”.

وأضاف أنه “بعد الضغط الكبير على القوات الامريكية من جميع الجوانب السورية والعراقية واللبنانية جعلت من اقليم كردستان مركزاً لها في المنطقة”.

وبين أن “الولايات المتحدة الامريكية تحارب الشعب العربي بلقمة العيش والسيطرة على نفطه حتى لا يكون قادراً على محاربة الارهاب ويطلب العون منهم وهي ذريعة ثابتة منذ سنوات”.