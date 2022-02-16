حزب طالباني: ريبر أحمد أبعد من زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

قلل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ايوب احمد، الاربعاء، ومن حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد خالد في تولي منصب رئاسة الجمهورية.

وقال احمد في تصريح ل /المعلومة/، إن “مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الجديد سيكون أبعد من هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية “، مشيراً إلى أن “حظوظ زيباري كانت اقوى من المرشح الجديد للمنصب”.

وأضاف أن “ريبير أحمد لا يملك علاقات كبيرة ولا صفات تؤهله لرئاسة الجمهورية وهو بعيد جداً عن المنصب”.

ولفت إلى أن “هوشيار زيباري كان يتمتع بعلاقات كبيرة وهو من رحم العملية السياسية وجميع هذا الصفات لم تمرر اسمه للمنصب”.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، عن ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد استبعاد هوشيار زيباري.