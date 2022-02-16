الاطار التنسيقي يعلن عن تلقي مبادرة من شيوخ العشائر لحل الازمة الحالية

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، عن تلقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية لوضع حلول عملية للخروج من الازمة الحالية.

وقال الاطار في بيان مقتضب انه "مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي تلقى الاطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الازمة الحالية ".

واضاف اننا "نثمن عالياً موقف شيوخ العشائر الابية ونتفاعل ايجابيا مع مبادرتهم ونسعى مع جميع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات مقبولة تسرع في عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الاساسية".