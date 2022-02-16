الأخبار

تعرض منزل علي الشريفي لاطلاق نار وطعن شقيقه في بغداد


كشف علي الشريفي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تلقيه تهديداً وتعرض شقيقه لطعنات بالسلاح الأبيض من قبل أشخاص يدعون الانتماء لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وقال الشريفي في مقطع فيديو، إن "مجموعة يدعون الانتماء لسرايا السلام يقودهم شخص يدعى محمد جاسم جباري يسكن في قطاع 17 في سوق الحي بمدينة الصدر شرقي بغداد، داهموا منزلي وطعنوا شقيقي بسكين وأطلقوا إطلاقات نارية".

وأضاف أن "المفارز الأمنية توجهت إلى منزلي للتحقيق بالحادثة، وأنا لا أتهم سرايا السلام، لكن أناشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومكتبه في مدينة الصدر التحقيق بالموضوع".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نيجيرفان بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية استند على قانون للنظام السابق وغير قابل للتنفيذ
تعرض منزل علي الشريفي لاطلاق نار وطعن شقيقه في بغداد
حكومة إقليم كردستان تعترض على قرار المحكمة الاتحادية العليا إزاء تصدير النفط
مسلحون يختطفون صاحب مكتب صيرفة شرقي بغداد
الهايس: عدم اشراك الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة سيجعل عمرها قصيراً
بعد حكمها بعدم دستورية قانون النفط في الاقليم.. الحزب الديمقراطي يهاجم المحكمة الاتحادية
مقتل ارهابيين من داعش بقصف لطائرات F16 العراقية في جبال حمرين
الشيخ قيس الخزعلي: حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط في الاقليم أهم قرار منذ تأسيسها
القبض على شخصين يتاجران بالمخدرات في واسط
الاعلامي نجم الربيعي : مقتدى الصدر رفض التجديد للكاظمي والاخير هدده بفتح ملفات فساد التيار وسحب الدعم الخليجي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك