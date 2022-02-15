الهايس: عدم اشراك الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة سيجعل عمرها قصيراً

حذر رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الثلاثاء، من تشكيل حكومة اغلبية وطنية غير متوازنة، لافتا الى ان الحكومة لن تصمد طويلا في حال تشكيلها من دون مشاركة قوى الاطار التنسيقي.

وقال الهايس في تصريح صحفي ان “الدعوات الصادرة من بعض القوى السياسية بالمضي قدما في تشكيل حكومة اغلبية وطنية، تعد حراكا فاشلا وغير متوازن جراء عدم اشتراك قوى الاطار التنسيقي، ما يجعلنا امام مفترق طرق مسدودة لا يمكن اجتيازها في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب توجه سياسي موحد يشارك فيه الجميع دون استثناء”.

واضاف ان “التمسك بمشروع حكومة اغلبية وطنية دون مشاركة قوى الاطار التنسيقي انما يمثل رهان خاسر سوف يؤدي الى تعقيد العملية السياسية، ما ينتج عنه حكومة لا تصمد طويلا امام تحديات المرحلة الحالية”، مبينا ان “الاجماع السياسي الغير معلن مع تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع الا ان هنالك اطراف سياسية تلعب على وتر الخلافات بين القوى السياسية للحصول على غايات باتت معروفة لدى الجميع “.

يشار الى ان بعض الشخصيات السياسية تدلي بتصريحات تطالب فيها بتشكيل حكومة اغلبية وطنية “.