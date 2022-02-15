مقتل ارهابيين من داعش بقصف لطائرات F16 العراقية في جبال حمرين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من عصابات داعش بقصف لطائرات F16 العراقية في جبال حمرين.

وذكر بيان للخلية ان “المديرية العامة للاستخبارات والامن، وبالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين“.

واضاف البيان ان “المديرية عملت على تزويد هذه المعلومات الى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر“.

واشار البيان الى ان “جهود قطعاتنا الأمنية متواصلة في دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة، وستكون لنا عمليات لاحقة بإذن الله تعالى“،

مؤكداً ان “جمع المعلومات المستمرة وتقاطعها خلال أداء العمليات الاستباقية، كانت له نتائج إيجابية عالية في مختلف قواطع المسؤولية“.