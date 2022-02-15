الشيخ قيس الخزعلي: حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط في الاقليم أهم قرار منذ تأسيسها

أكد امين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، ان حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان يعد أهم قرار للمحكمة منذ تأسيسها.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز، ان “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007، هو أهم قرار اتخذته هذه المحكمة الموقرة منذ تأسيسها”.

وأضاف الشيخ الخزعلي أن “ذلك لأنه لم يكن قراراً لحسم مشكلة بين قوى سياسية على حساب أخرى، وإنما كان قراراً لمصلحة بقاء العراق كدولة موحدة، ولمصلحة الشعب العراقي من شماله الى جنوبه”.

وتابع الشيخ الخزعلي “ولأن القرار ينسجم مع الدستور العراقي الذي نص على ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي”، خاتماً بالقول “حيا الله المحكمة الاتحادية ورجالاتها”.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية كانت قد اصدرت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.