الفتح يتهم الكاظمي بمحاولة استبدال التحالف الدولي بقوات الناتو داخل العراق

أتهم عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين ، الثلاثاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته بالعمل على استبدال قوات التحالف الدولي بقوات الناتو ومحاولة تثبيتهم داخل العراق.

وقال عبد الحسين ل / المعلومة /، إن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اتفق بعد زيارته الأخيرة إلى بروكسل مع حلف الناتو بضرورة تواجد القوات الأجنبية في العراق”، مبينا أن “استبدال قوات الاحتلال بقوات الناتو مجرد تغيير وجوه ليس أكثر”.

وأوضح أن “الحكومة لم تقم بأي تحركات بشأن مواعيد انسحاب القوات الأجنبية وكذلك لم تعلن عن إي نتائج بخصوص استفادة القوات العراقية من الناتو”، مؤكدا أن “الكاظمي استغل اتفاقية 2012 مع حلف الناتو لمحاولة إبقاء قواتهم داخل البلد”.

وأضاف عضو تحالف الفتح، أن “كثرة الخروقات الأمنية والهجمات المسيرة أثبتت عدم استفادة المؤسسة العسكرية العراقية من تواجد قوات الأجنبية في العراق”.

وأشار إلى، أن “كل المهام الموجودة سواء كانت للناتو او قوات الاحتلال لأتعود بأي منفعة للمؤسسة العسكرية”