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الاتحاد الوطني: “صالح” لديه مشتركات كبيرة مع باقي الأطراف ولن ندعم غيره


اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ان مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية لديه مشتركات كبيرة مع باقي القوى السياسية، لافتا الى انه لن يدعم شخصية أخرى مهما قدم الطرف الاخر من مرشح للمنصب الرئاسي.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد محمود خوشناو لـ /المعلومة/، ان “الاتحاد الوطني لايعول على مرشح الحزب الديمقراطي سواء كان موجود او غير موجود وهو ذاهب باتجاه دعم برهم صالح كمرشح الاتحاد والفضاء الوطني”.

وأضاف ان “الاتحاد لديه تعامل مع الكثير من القوى السياسية ليس الاطار فحسب بل حتى التيار الصدري والكتل الأخرى على من التحالفات التي حدثت في الجولة الأولى”.

وبين ان “هناك علاقات وطيدة مع الاطار التنسيقي وكذلك الحال مع التيار الصدري، مايحتم ان تكون هناك تحالفات جديدة خصوصا ان أجواء الجلسة الأولى للبرلمان لم تنجح”.

ولفت الى ان “معظم النواب لديهم اجماع وتوافق على تمرير برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية، إضافة الى ان هناك مشتركات كبيرة للرئيس الحالي مع باقي القوى السياسية”.

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