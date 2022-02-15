النزاهـة: منع هـدر والتحقيق بأكثر من 15 ترليون دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن منع هدر والتحقيق في أكثر من 15 ترليون دينارٍ.

وذكرت الهيئة خلال مُؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، أنَّ "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَتْ أو التي حققت فيها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرَها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (642,498,499,204) مليار دينارٍ، و(10,025,779,729) مليارات دولارٍ أمريكيٍّ".