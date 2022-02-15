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حقوق: الاتحادية قطعت الطريق أمام التصرف الكردي “غير الشرعي” بالثروة النفطية


ثمن رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الثلاثاء، قرار المحكمة الإتحادية واصدارها حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان والزامه بتسليم الإيرادات إلى بغداد .

وقال العامري، في بيان إن “إقليم كردستان ومنذ سنوات عدة يصدر النفط ويتسلم وارداته بعيدا عن سلطة ومراقبة الحكومة المركزية في تجاوز واضح على الدستور وفي الوقت نفسه يحصل على حصته كاملة من الموازنة العامة”.

وأضاف، “على الرغم من معرفة عدم شرعية ذلك من قبل الجميع إلا أن إصرار حكومة الإقليم على بيع النفط خارج سلطة الحكومة المركزية دفع المحكمة الاتحادية إلى قطع الطريق أمام هذه الخطوات غير القانونية وغير الدستورية ولتصدر حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان”، معتبرا أن “القرار ولد ردود فعل إيجابية سياسية وشعبية مؤيدة له “.

ودعا العامري الحكومة المركزية والسلطة التشريعية الى “إقرار القوانين وفق مبدأ العدالة والانصاف في التوزيع العادل للثروات ومراعاة محافظات الوسط والجنوب أسوة باقليم كردستان الذي كان ينعم بثروات البلد طيلة السنوات الماضية على الرغم من الشعب الكردي لم ينعم بها ولم يلمس شيئا وعانى كثيرا من غياب العدالة وسوء الأوضاع المعيشية والإقتصادية وما التظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها أربيل والسليمانية خلال الأشهر الأخيرة إلا دليل على ذلك إلى أن حانت ساعة الانتصار في ميزان قضاء العدالة.”

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