النزاهة: فتح 373 ملفاً لتسلّم المُدانين والمتهمين واسترداد الأموال المهربة

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، أنها عملت على (224) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء خلال عام 2021.

وذكرت الهيئة خلال مُؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، أنَّها "فتحت (116) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مُغادرتهم العراق، بينهم (6) وزراء ومن بدرجتهم، و(79) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".

وأضافـت إنَّها "نـظَّمت (257) مـلفّاً لاستـرداد الأموال المُهـرَّبـة، منها (4) ملفَّات مُتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(58) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".