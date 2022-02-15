القبض على خمسة إرهابيين من داعش في أربيل

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية، في أربيل.

وقال رسول في بيان إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة العناصر الإرهابية، وعلى ضوء نتائج الجهد التنسيقي المثمر لزيارة رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب إلى مُحافظة أربيل".

وأضاف، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة أربيل يتمكن من القاء القبض على ( ٥ ) إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية".