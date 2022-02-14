ضبط “صهريج” معد للتهريب في كركوك

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، ضبط “صهريج” معد للتهريب في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان انه “تمكنت مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال سيطرة (كفري) بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات وأمن الأفراد من إلقاء القبض على متهمين إثنين وضبط عجلتين (صهريج)، وذلك بعد التدقيق من قبل السيطرة تبين وجود تلاعب بالأوراق الرسمية الخاصة بتحميل المنتوج في محافظة كركوك”.

واضاف انه “تم إيداعهما التوقيف وحجز العجلة داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.