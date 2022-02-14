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القبض على 9 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في الديوانية


ألقت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على 9 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة.

وذكر بيان للداخلية ، انه “تمكنت الدوريات والمفارز التابعة لمراكز شرطة الديوانية والشامية من إلقاء القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة من بينها جنائية تتعلق بتحرير صكوك بدون رصيد، وذلك في إطار حملة واسعة نفذتها تضمنت نصب سيطرات متحركة وثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص، فضلا عن تدقيق أسماء المطلوبين”.

الى ذلك ألقت سيطرة الدغارة “القبض على أحد المتهمين بعد تدقيق اسمه في حاسبة المطلوبين حيث وجد مطلوب إلى مركز شرطة الصالحية في بغداد وفق أحكام المادة 459، تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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