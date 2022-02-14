حزب طالباني يتحرك قضائيا على رئيس البرلمان

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الاثنين، أن نواب حزبه في البرلمان سيتقدمون بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية.

وقال سورجي ل / المعلومة/ إن “نواب الاتحاد الوطني سيتقدمون بدعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد هيئة رئاسة البرلمان لفتحها باب الترشيح لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “فتح باب الترشيح مجددا هو سياسي ومخالف للقانون والدستور، وسنطعن به قضائيا، لآن رئاسة البرلمان حاولت مجاملة طرف سياسي قدم مرشح وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تم رفض مرشحه هوشيار زيباري”.

وأعلنت المحكمة الاتحادية يوم أمس عن إلغاء ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية بسبب ملفات الفساد.