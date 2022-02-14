العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بعملية استباقية في كركوك

عثرت الشرطة الاتحادية اليوم الاثنين، على عبوات ناسفة وقنابر هاون وذلك بعملية استباقية في محافظة كركوك.

وقالت الاتحادية في بيان “تواصل قطعات الشرطة الاتحادية عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفّذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري والجهد الهندسي للواء ، عملية استباقية لتفتيش منطقة (العريشة العليا) بقضاء الحويجة في كركوك.

واضاف البيان “أسفرت العملية عن العثور على 3 قنابر هاون عيار 60 ملم.

وتابع “فيما نفّذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة ، عملية تفتيش منطقة (المرة) بناحية الرياض في كركوك.

واشارت الى ان “العملي أسفرت العملية عن العثور على 8 مقذوفات حربية مختلفة الانواع، عبوتين ناسفتين على شكل جلكان سعة 20 لتر، 3 عبوات ناسفة نوع بلازما حديدية ، أصابع تفجير TNT عدد 25 وتم تم رفع جميع المواد والتعامل معها اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي.